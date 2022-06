Voor het derde jaar op rij nauwelijks ansjovis: ‘Dit hebben we in 75 jaar niet meegemaakt’

Opnieuw is het een seizoen om snel te vergeten. ,,Het is werkelijk nog slechter dan vorig jaar”, verzucht Rian van Dort, als enige familie nog beroepsmatig actief in de weervisserij op de Oosterschelde. ,,Een paar stuks per dag halen we uit de weren, meer niet.” De hoop dat de visjes alsnog komen, heeft ze inmiddels opgegeven. ,,Het is al eind juni, ze hadden er al moeten zijn.”