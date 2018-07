Vrouw overleden bij steekpartij in Hoogerheide, man aangehouden

Van 't land Ontzettend mooie en lekkere kersen

9 juli Als u dit leest, is er in onze boomgaarden al geen kers meer te vinden. De kersenoogst van 2018 gaat dankzij het schitterende weer de boeken in als een jaar met ontzettend mooie en lekkere kersen. En met veel enthousiaste klanten. We werden de afgelopen maanden bestookt met vragen wanneer de kersenpluk zou beginnen. Dus zodra we bekendmaakten dat het zover was, stonden de klanten in de startblokken om de mooiste kersen te bemachtigen.