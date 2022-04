Was het inderdaad doodslag? Reconstructie van schietincident waarbij Bergse Lara Sint Jago (25) om het leven kwam

Het schietincident vond plaats in september 2018 in een appartement aan de Goudbaard in Bergen op zoom. De kogel kwam uit het pistool van Sint Jago's - nu 27-jarige - ex-vriend die vrijdag ook aanwezig is met zijn advocaat. Hij werd voor 12 jaar veroordeeld en ging in hoger beroep tegen de uitspraak. De eis in hoger beroep is opnieuw 12 jaar.