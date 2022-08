Wat is jouw herinnering aan Olivia Newton-John?

Maar Sandy, beter bekend als Olivia Newton-John, is niet meer. De zangeres en actrice overleed gisteren aan de gevolgen van borstkanker, een ziekte waar ze al sinds 1992 mee kampte. Maar ‘Olijfje’ maakte zichzelf onsterfelijk door haar optreden in Grease en nummers als Hopelessly devoted to you en You're the one that I want.