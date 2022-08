‘Wat jammer’: gezondheidscentrum komt niet in hart van stadspark Steenbergen

Camping­gast uit Hoogerhei­de zit niet stil in Zeeland: auto ligt vol met gestolen spullen

WOLPHAARTSDIJK - De politie heeft vanochtend een 50-jarige inwoner van Hoogerheide aangehouden op verdenking van diefstal van spullen uit boten. Ook is zijn auto in beslag genomen om te onderzoeken of goederen die in het voertuig lagen van diefstal afkomstig zijn.

15 augustus