Waterschap Brabantse Delta past tijden sproeiverbod aan

UPDATE Vluchtelin­gen straks naar Stoelemat: ‘Evenemen­ten­hal was het snelst beschik­baar’

BERGEN OP ZOOM/HOOGERHEIDE - Voor de crisisnoodopvang van maximaal 85 vluchtelingen waren in Bergen op Zoom twee locaties in beeld. ,,De keuze is op De Stoelemat gevallen omdat die het snelst beschikbaar was”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

4 augustus