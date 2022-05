‘We aten met de naaimachine op tafel’: het werk van Liesbeth is te zien in nieuwe expositie Waterspiegel

Liesbeth Romeijn uit Sint-Maartensdijk is verpleegkundige. Daarnaast is ze creatief met textiel. Sinds deze week maakt haar werk deel uit van de expositie Waterspiegel in De Heen.

Liesbeth Romeijn (49) is druk. Ze wil niet anders. ,,Na 20 jaar als verzorgende gewerkt te hebben, ben ik na het behalen van mijn diploma als verpleegkundige gaan werken. Als zzp’er, voor verschillende opdrachtgevers. Soms wel zes dagen per week, met verschillende diensten. Prachtig werk. Ondank mijn gezin, een man en drie puberzonen, heb ik nog een uitlaatklep nodig. Daarvoor heb ik een handwerkatelier in Kunstkamer Hollandhuis in Scherpenisse. Daar geef ik ook lessen en workshops.”

‘Beelden’

Vanuit Dordrecht verhuisde Romeijn 25 jaar geleden naar het eiland Tholen. ,,Mijn oma kwam van Scherpenisse. Ik ben een creatief persoon. Er komen de hele dag beelden in mijn hoofd. Ook tijdens mijn werk. Die beelden gaan niet weg. Die moet ik maken.”

Ze probeerde te tekenen en schilderen, toch kan ze daar haar ei niet in kwijt. ,,Met textiel lukt dat wel. Mijn ma was handwerker. We aten thuis met de naaimachine op tafel. Dat is bij mij nu ook het geval. Ik ben al mijn hele leven met stoffen bezig.”

Waterspiegel

Romeijn maakt deel uit van de groep Thoolse en West-Brabantse kunstenaars die vorig jaar de veelgeprezen expositie Lucht & Polder vorm gaf. ,,Ik maak vrij werk, maar dus soms ook rond een thema. Dit jaar is dat Waterspiegel. Ik heb iets met water en de natuur. Een boottocht met het gezin inspireerde me. Die pubers hingen met hun voeten in het water, mijn man is een visser. Hij vertelde dat er vlakbij waar wij net gezwommen hadden een meerval van 2,25 m. gevangen was. Brrr… Daar passen wij dus gewoon in!”

Expositie Waterspiegel: elf kunstenaars en iedere middag live muziek: tot en met 29 mei en van 4 tot en met 6 juni (11.00 – 17.00 uur) in de kerk van De Heen. Vanaf 2 juli tot en met 20 augustus iedere zaterdag (11.00 – 16.00 uur) in Kunstkamer Hollandhuis in Scherpenisse. Info: kkhh.nl