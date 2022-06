We krijgen straks zeewater uit de kraan, unieke proef in regio Bergen op Zoom

Auto brandt uit in berm langs Huijberg­sebaan in Bergen op Zoom, brand vermoede­lijk aangesto­ken

BERGEN OP ZOOM - In een berm langs de Huijbergsebaan in Bergen op Zoom stond maandagavond rond 23.15 uur een auto in brand. De brandweer kwam naar de plek van de autobrand en bluste het vuur. De auto bleek niet meer te redden en is volledig uitgebrand.

14 juni