Weer vier ton voor startersleningen in Woensdrecht: ‘Zo veel mogelijk mensen helpen bij aankoop huis’

HOOGERHEIDE - Om debutanten op de nog altijd krappe woningmarkt in de gemeente Woensdrecht een zetje te geven, is de pot voor startersleningen bijgevuld met 400.000 euro.

Sinds de start het stimuleringsfonds in 2008 is al ruim 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. Daaruit zijn 88 leningen verstrekt aan starters, waarvan zestien in topjaar 2021. Met de bodem van de kas in zicht, heeft de gemeenteraad unaniem ja gezegd tegen een bijstorting van vier ton.

Immers, nog altijd leggen starters het vaak af in de concurrentiestrijd om de schaarse woningen. Daarom kan iedereen die een eerste huis in Woensdrecht koopt een lening krijgen van maximaal 36.500 euro die in 30 jaar met 2,4 procent rente kan worden terugbetaald.

Discussie over hoogte leenbedrag

Ondanks de instemming van alle raadsfracties maakte het besluit wel weer discussie los. Oppositiepartij AKT herhaalde immers haar pleidooi om het maximum leenbedrag op te schroeven naar 50.000 euro.

,,Want ook hier zijn starterswoningen zo duur dat er voor velen een gapend gat overblijft dat met die 36,5 mille niet te overbruggen valt", aldus John Mathijssen. ,,Alleen starters met een hoger inkomen kunnen een huis kopen en daar voelen we ons niet lekker bij.” AKT kreeg bijval van Wendy de Koning (PvdA) die hoopt dat hogere lening de doorstroming op gang helpen.

Geen heil

De coalitie van ABZ, CDA en D66, gesteund door de VVD, zag er geen heil in. Dat Woensdrecht ten opzichte van Bergen op Zoom, Steenbergen en Roosendaal ver achter zou blijven met steun aan starters vond Luc de Vos (CDA) een kwestie van selectief shoppen in de cijfers door AKT.

Ook Marius Bakker (VVD) haakte niet aan bij AKT: ,,We zitten tussen Bergen en Roosendaal in. Met 36.500 euro max kunnen we zoveel mogelijk starters helpen. Jeroen van der Ha (D66) zag verhoging evenmin zitten. ,,Dat werkt alleen maar prijsopdrijvend.”

