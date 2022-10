Weg met het beeldscherm, leve het boek

Voor De Laater is dat genoeg aanleiding om meer aandacht te besteden aan lezen. Hij ziet met lede ogen aan hoe boeken in de kast blijven staan en kinderen hun tijd doorbrengen achter een beeldscherm. ,,Niet alleen de kinderen maar ook hun ouders en grootouders laten boeken links liggen”, zegt de schooldirecteur. Hij wil daarom het lezen meer onder de aandacht brengen. Hij weet dat steeds minder kinderen naar de bibliotheek gaan om een boek te lenen. ,,Daarom hebben we in onze school een ruime bibliotheek opgezet met meer dan duizend boeken. We nodigen de ouders uit naar onze school te komen om voor te lezen uit de aanwezige boekencollectie. En de hoop is dat de kinderen en ouders dan ook thuis meer gaan lezen en voorlezen.”