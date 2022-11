Wethouder heeft geen oplossing voor druk verkeerspunt in Woensdrecht

Naar de prullenbak

Een oplossing zou volgens een van de omwonenden een randweg zijn of een stuk weg aanleggen die loopt van de Langeweg achterlangs café Non Plus Ultra naar De Grindweg. Wethouder de Heer verwees die voorstellen meteen naar de prullenbak. „We hebben onderzocht wat er mogelijk is, maar we hebben helaas nog geen oplossing.” Een randweg zou volgens De Heer miljoenen kunnen gaan kosten en een weg achterlangs Non Plus Ultra is volgens hem ook niet mogelijk om dat daar een leidingstraat loopt.