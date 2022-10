What the hack! Alles over cybercrime in online training

De Cyberchallenge is een serie van korte, gratis online trainingen voor alle leeftijdsgroepen. Met behulp van video’s wordt uitgelegd wat de zes meest voorkomende dreigingen zijn, hoe deze te voorkomen, te bestrijden en wat te doen als je toch in de fout bent gegaan.

Die trainingen zijn volgens Marleen Sijbers, burgemeester van Tholen en kartrekker van de aanpak cybercriminaliteit, keihard nodig. ,,Het probleem is inmiddels groter dan drugs en inbraak. Iedereen kent wel iemand die slachtoffer is geworden van cybercriminelen.”

Criminelen steeds slimmer

In 2021 bedroeg de schade door cybercriminaliteit voor Nederland 10 miljard euro. Naar verwachting neemt dat dit jaar met 40 procent toe. Dat is 1000 euro per inwoner, per jaar. ,,Criminelen worden steeds slimmer. Een mailtje of website is soms bijna niet van echt te onderscheiden.”