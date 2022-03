Wie vluchtelingen wil opvangen, moet er goed over nadenken: ‘Met een warm hart maar een koel verstand’

Mensonte­ren­de en levensge­vaar­lij­ke mensensmok­kel in busje in Woensd­recht: 27 maanden cel

BREDA/WOENSDRECHT – De rechtbank in Breda stak haar afschuw maandag niet onder stoelen of banken. Een Brit smokkelde vijf Albanezen in een bestelbusje onder ‘mensonterende’ en ‘levensgevaarlijke’ omstandigheden.

