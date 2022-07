Wielrenner (81) en fietsend echtpaar raken gewond bij botsing in Bergen op Zoom

Bergen op Zoom maakt zich op voor Vuelta: ‘Acht minuten en het is voorbij’

BERGEN OP ZOOM - De Vuelta, de grote Spaanse wielerkoers, trekt op 21 augustus door West-Brabant en koerst ook door Bergen op Zoom. De route door de Markiezenstad is ongeveer vijf kilometer. ,,In een minuut of acht is het al weer voorbij.”

1 juli