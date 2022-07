Wietske Huismans kreeg een lintje: ‘Ik voel me vereerd en ben er oprecht blij mee’

Nieuwe dierenkli­niek Steenber­gen: ‘Het nieuwe pand is niet te vergelij­ken met het oude pand’

STEENBERGEN - Wie in Steenbergen met zijn of haar trouwe huisdier naar de dierenarts moet, kan vanaf nu terecht bij het nieuwe pand van Dierenkliniek Steenbergen aan de Krommeweg. ,,Het nieuwe pand is niet te vergelijken met het oude, gedateerde pand”, vertelt dierenarts Marnix Snijder.

22 juli