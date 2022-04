‘Wij spijbelden nooit’

ColumnBERGEN OP ZOOM - Vijftig jaar geleden. Moeten we daar nu nog uitgebreid over schrijven, roep ik naar mijn collega's. Is één verhaal niet genoeg? Want kunnen we überhaupt nog wel mensen spreken die herinneringen hebben aan de brand in de Sint Gertrudiskerk. Zijn die niet allang uit de tijd? Ik had het mis.