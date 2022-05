Wijkagent roept Bergenaren op geen geld meer te geven aan daklozen: ‘Los je het probleem niet mee op’

Voor de 90-jarige mevrouw Schrauwen voelt Het Gastenhuis nu al als een thuis: ‘Alleen nog een tuintje’

BERGEN OP ZOOM - Of de sfeer een beetje goed is in Het Gastenhuis, een kleinschalige woonzorgvoorziening in de Bergse wijk De Nieuwe Veste dat zaterdag officieel de deuren opende. De 90-jarige mevrouw Schrauwen lacht. ,,Dat hangt helemaal van jezelf af.”

1 mei