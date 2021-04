Wolf rukt verder op: ‘Eerste wolf in West-Brabant gesignaleerd’

Victoria groeide op in Tsjernobyl: ‘Na een fikse regenbui verloor iemand haar prachtige haar en wimpers’

10:44 SINT-ANNALAND - Hoe was het om kind te zijn in Tsjernobyl, jaren voordat het een spookstad werd? En wat voor effect had de kernramp van 26 april 1986, komende maandag 35 jaar geleden? Victoria Moerland-Romanova, nu woonachtig in Sint-Annaland, vertelt het aan haar dochter Sandra in dit interview. ,,Na een fikse regenbui verloor mijn studiegenootje haar prachtige haar, wenkbrauwen en wimpers.”