Yess coacht kankerpatiënten en hun naasten: ‘We dragen echt bij aan het herstel van mensen’

Update Zoektocht na vondst stepje bij meertje Bergen op Zoom gestaakt: Niemand aangetrof­fen, geen aanwijzin­gen

BERGEN OP ZOOM - De brandweer heeft vrijdag aan het einde van de middag de Kleine Melanen, een meertje in Bergen op Zoom doorzocht omdat er een stepje langs de kant werd gevonden. De zoektocht is inmiddels gestaakt omdat er verder geen aanwijzingen zijn dat er iemand in het water ligt.