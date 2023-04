Zelf je woning showen op Open Huizendag: ‘Makelaar weet niet alle details’

Georgina Blaine (15) uit Hoogerhei­de snelste hordeloop­ster: ‘Als ik niet sport ben ik chagrijnig’

HOOGERHEIDE - Georgina Blaine (15) was zelf enorm verbaasd over haar winst op het NK atletiek. ,,Ik heb de 300 meter horden gewonnen. Ik ben meer van de kortere afstanden, dus ik was in shock dat ik de beste was”, vertelt ze.