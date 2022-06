Zijn overleden vriend Vic Huijgens vroeg een lintje voor Frans aan: ‘Een geschenk uit de hemel’

onderscheidenPostduiven, voetbal en carnavalswagens. Dat was, en is nog steeds, de passie van Frans Schuurbiers (73) uit Hoogerheide. Vanaf zijn 8 jaar houdt hij zich bezig met de duivensport. Ook was hij vijftig jaar geleden een van de oprichters van carnavalsbouwploeg De Bokkerijders.