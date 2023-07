Zin in: op deze data is het dit jaar Krabbenfoor

Bewoners lopen inbreker tegen het lijf in Bergen op Zoom, verdachte later opgepakt

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft vrijdagmiddag een inbreker uit Bergen op Zoom aangehouden. De 47-jarige man was in de nacht van woensdag op donderdag een huis binnengeslopen in het centrum van de stad, waarna de bewoners hem tegen het lijf liepen. Op dat moment ontkwam hij nog.