Zo kan het Tennet-hoogspanningsstation eruitzien: omwonenden voelen zich nog altijd niet gehoord

De terpenwo­nin­gen komen er: kiest de Bergse raad voor hoog- of laagbouw?

BERGEN OP ZOOM - Even leek het Terpenplan in de Augustapolder er in afgeslankte vorm te komen. Van 60 naar 30 woonkavels en geen hoogbouw. Maar nu lijkt dat laatste toch weer een optie. ,,Er is woningnood. Je kunt dit plan niet zomaar terugsnoeien”, zegt Jim Bernaards (VVD).

13 oktober