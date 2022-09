Zo laten zij inwoners het verhaal van hun dorp vertellen: ‘Vinger voor de lens, dat maakt niet uit’

Pieter en Jolanda hebben Partycen­trum Rozenoord verkocht: ‘Eerst een jaar met sabbatical’

BERGEN OP ZOOM - Partycentrum Rozenoord gaat 1 november over in nieuwe handen. Die dag overhandigt het Bergse echtpaar Pieter en Jolanda Heijmans na twintig jaar de sleutels aan een nieuwe eigenaar. ,,Heel blij dat het zo snel is gegaan.”

2 september