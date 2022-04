Zo viert West-Brabant Koningsdag: ontbijten met tompoucen, naar de kleedjesmarkt en een roofvogelshow

Steenberg­se survival­run valt zwaar: ‘De mentale uitdaging is groot’

STEENBERGEN - Puffend en steunend komt de man in het rode shirt uit het Oudland richting het controlepunt gerend. De onverharde kilometers en de hindernissen onderweg zijn hem aan te zien. De ietwat holle ogen zoeken de dame van de organisatie in het gele hesje. Dan komt de vraag, bijna smekend. ,,Hoe ver is het nog naar de finish?’’

24 april