Zo viert West-Brabant Koningsdag: snuffelen op de vrijmarkt, voetjes van de vloer én spelletjes spelen

Na 38 jaar politiek zwaait wethouder Hans de Waal af: ‘Opa is nu niet meer de baas van Woendrecht’

HOOGERHEIDE - Loslaten is lastig als er jaren naar jou is geluisterd als wethouder, merkt Hans de Waal. Maar zijn besluit om nu te stoppen stond in 2018 al vast.

23 april