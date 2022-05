Zoek je een vakantieadres voor hond of kat? Dan moet je snel zijn: ‘Mensen boeken al een jaar op voorhand’

90s No Limits in Bergen op Zoom: ‘Een euforisch en heel fout tijdperk’

Vrolijke muziek om op mee te springen, dat definieert de jaren ’90 voor veel bezoekers van 90s No Limits in Bergen op Zoom. Tickets zijn allang uitverkocht. Wat is toch de aantrekkingskracht van de nineties? ,,Er was nooit gezeik of gedoe, iedereen kwam voor een leuke avond”, vertelt dj Hilco Slik.

