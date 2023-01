Zonnepark in Nieuw-Vossemeer komt er toch niet

NIEUW-VOSSEMEER - Er komt geen zonneveld op het voormalige trainingsveld van voetbalvereniging NVS in Nieuw-Vossemeer. ,,We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt.”

Jos Bolders van de Coöperatieve Vereniging Duurzaam Steenbergen is flink teleurgesteld. ,,We zijn ingehaald door de tijd. De aanschaf en installatie van de zonnepanelen is zoveel duurder geworden dat er geen profijtelijk deel overblijft voor de deelnemers.”

Quote We zien in dit project geen heil meer Jos Bolders, Coöperatieve Vereniging Duurzaam Steenbergen Daarnaast is de opbrengst van elektriciteit zeer grillig. ,,We gingen uit van 15 cent inkomsten per kilowattuur, maar we konden alleen een tweejarig contract krijgen waarmee we 13,5 cent zouden krijgen. Dat levert onvoldoende rendement op en te veel risico, we zien in dit project geen heil meer.”

Lening van de gemeente

De coöperatie maakt zich sinds 2018 al hard voor een zonnepark in Nieuw-Vossemeer, voor en door inwoners. Er is plek voor 1580 zonnepanelen. Toch hebben slechts twintig deelnemers zich aangemeld, voor 180 zonnepanelen. Weinig, dus om de financiering rond te krijgen klopte de club in september nog aan bij de gemeente. Die was bereid 4 ton uit te lenen om het project mogelijk te maken, maar die lening vervalt nu.

Bolders is blij dat de gemeente het geld wilde uitlenen, maar eigenlijk kwam die toezegging te laat. ,,De markt en de prijzen veranderen snel. In januari vorig jaar hadden we een offerte voor de aanleg van het zonnepark voor bijna 4 ton, in september hadden we er een van 80.000 euro duurder.”

,,We hadden zo graag gezien dat we dit in beweging hadden kunnen brengen. We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt.” Helemaal klaar is het verhaal overigens nog niet. ,,De energiewereld staat niet stil. Als een nieuwe kans zich voordoet, gaan we het nieuw leven inblazen. Dan zullen we de subsidies en leningen opnieuw aanvragen.”