Zonnepark langs A4 bij Lepelstraat dit najaar gereed, plannen voor een derde park in de startblokken

Waardevol­le en waardeloze spullen bij Ossend­recht­se Kunst en Kitsch-mid­dag: ‘Hooguit een paar tientjes’

OSSENDRECHT - Teleurstelling en verwondering wisselden elkaar zaterdag af tijdens de Kunst en Kitschmiddag in MFC de Drieschaar in Ossendrecht. De middag werd gehouden in het kader van het 45-jarig bestaan van de Woensdrechtse Heemkundekring Het Zuidkwartier.

26 juni