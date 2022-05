Zweefvliegtuig bij Bergse bioscoop voor nieuwste Top Gun: ‘Ik mag geen scooter rijden, maar wel vliegen’

Ruim 35 jaar na de eerste Top Gun-film speelt nu Top Gun: Maverick. Een mooie gelegenheid om op in te haken, vond de zweefvliegclub. ,,Wij zitten op vliegbasis Woensdrecht, daar mag je niet zomaar op’’, zegt Rein de Jonge. ,,Dus weten veel mensen niet dat wij er zijn.’’

Senna Wersluijs (14) is het jongste lid van de club: ,,Ik kreeg een instructieles van mijn opa en sindsdien ben ik helemaal verliefd op vliegen. Ik mag nog niet op de scooter, maar wel vliegen’’, lacht hij. Jos Ketelaars is met zijn 71 jaar een van de oudste leden. Het is een verslavende hobby, vertelt hij: ,,Twee keer per jaar ga ik in Frankrijk vliegen. Door de Alpen, over het meer van Genève. Prachtig.’’

Volledig scherm De West-Brabantse Aero Club staat met een heus zweefvliegtuig tussen winkelcentrum De Zeeland en de bioscoop in. © Pix4Profs/Marina Popova

Ultieme vrijheid

Het is de ultieme vrijheid, vinden ze. ,,Je bent zo vrij als een vogel, je kunt overal naar toe. Al je zorgen laat je op de grond: het is focussen op vliegen en verder helemaal niks’’, verwoordt De Jonge het. ,,De allereerste keer vliegen, dat is zo bijzonder. Dat is echt op het niveau van je bruiloft of de geboorte van je kinderen. Veel jongeren maken van hieruit de sprong naar een carrière in de luchtvaart of de luchtmacht. Voor anderen is het een fascinerende hobby.’’

Als de eerste bioscoopgangers komen, spreken de clubleden hen aan om hun enthousiasme over te brengen. Astrid Messing hoeft niet overtuigd te worden. ,,Ik heb twee keer in Burgh Haamstede gevlogen, in zo’n tweezitter. Fantastisch. Je bent één met de natuur, dat moet eigenlijk iedereen een keer meemaken.’’

150 leden

Lid worden van de Aero Club wil ze echter niet: ,,Misschien als ik jonger was, dan had ik dat wel leuk gevonden. Nu niet meer.’’ Dennis van Zweden, bedrijfsleider van de bioscoop, ziet het wél zitten. ,,Lijkt me geweldig, ik wil het beslist wel een keer proberen.’’

De Aero Club telt nu ongeveer 150 leden en heeft zes vliegtuigen. Vanaf 14 jaar kun je lid worden en solo vliegen. ,,Als we meer leden hebben, kunnen we ook meer vliegtuigen aanschaffen’’, zegt De Jonge. ,,We zien toch dat zeker jonge leden moeilijk te behouden zijn. Die gaan studeren en trekken weg uit Bergen op Zoom. Als onze actie tien nieuwe leden oplevert, zijn we al heel blij.’’

