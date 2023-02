Achterhoek krijgt boomwoningen na lange strijd: ‘Hopelijk nu afgelopen met kinderachtige gedoe’

VARSSEL - Het einde van een tien jaar durende strijd over de bouw van vijf zogeheten boomwoningen in een bos bij Varssel is bijna ten einde. De Raad van State heeft alle zestien bezwaren tegen het plan van tafel geveegd.