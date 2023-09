Achterhoek Toerisme: grote verschillen in campingbezetting, minder bezoekers recreatieplassen

Lochem wil fietsrou­tes in de gemeente op de schop nemen: ‘Duurt wel erg lang’

Wegen waar auto’s te hard rijden, onoverzichtelijk zijn of het best een fietspad aangelegd kan worden. De gemeente Lochem wil het komende jaar de fietsvoorzieningen in de gemeente onder de loep nemen en vraagt inwoners mee te denken. Dorpsraden zien wel een aantal verbeterpunten. ,,Waarom een onderzoek? Besteed het geld gelijk aan oplossingen.”