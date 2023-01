Achterhoeker Arjen (46) leefde als fulltime poolgids tussen de ijsberen, maar sterft thuis bij zijn moeder

Geen studiele­ning? Dan ook geen energietoe­slag voor deze studenten

Studenten die energietoeslag van de overheid hebben aangevraagd, krijgen in de meeste gevallen een afwijzing omdat ze te veel inkomsten hebben. In de berekening wordt automatisch de maximale lening meegenomen die ze kunnen aanvragen bij DUO, ook als ze daar niets lenen. ,,Je wordt gedwongen je in de schulden te steken.”

