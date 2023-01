Achterhoekse attractiebouwer haalt vastgelopen reuzenrad terug uit Enschede voor onderzoek

De circa 34 bezoekers van het restaurant in dit reuzenrad zaten twee uur vast in de attractie, nadat deze was vastgelopen.

Wat er precies is misgegaan met het 70 meter hoge rad is onduidelijk. Op foto’s is te zien dat er een gondel klem zit en dat de kunststof ruit onder spanning vervormt. Er vielen geen gewonden.

Monteurs van KMG Rides zouden de storing ter plekke wel al hebben verholpen, maar niettemin is door de fabrikant en de exploitant besloten het rad in Enschede niet meer te openen. Het reuzenrad wordt inmiddels ontmanteld.

‘Niet bang geweest’

Bram Verleg - exploitant van het Smakenrad - zegt dat dit besluit ‘met pijn in het hart is genomen’, maar dat ze beslist een herhaling willen voorkomen. Hij doet zelf over de oorzaak en wat er misging verder geen uitspraak en verwijst naar de fabrikant. „Alle veiligheidsmechanismen hebben gewerkt; dat is het belangrijkst”, zegt hij.

Het Smakenrad zou normaal gesproken tot 9 januari in Enschede blijven staan en dan op reis gaan door het land.

Stijn en Saskia uit Lichtenvoorde waren in Enschede de laatsten die ‘bevrijd’ werden. Hun gondel kwam als laatste beneden. Het was ruim over enen in de nacht. Saskia is hoogzwanger. „Maar ik heb me geen moment angstig gevoeld. Je wil eruit, dat wel. Maar ik voelde me niet onveilig. Ik ben ook niet bang geweest voor de baby, die over tien weekjes komt. Er was bij ons nooit het gevoel: dit gaat niet goed”, zegt Saskia.

Ze hebben het vooral koud gehad. „Er is wel een kacheltje en je bent goed aangekleed. Maar uiteindelijk krijg je het toch heel koud daarboven. En de brandweer kon daar niet komen om extra dekens te brengen. Ja, dan wint de temperatuur het.”

