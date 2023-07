Actie Urgenda: korting op kruidenrijk zaadmengsel voor Berkellandse boeren

‘Gevreesde’ fans verbaasd over noodveror­de­ning in Enschede: ‘We zijn de liefste club van Zweden, en de slechtste...’

De gevreesde fans van voetbalclub Hammarby IF lijken Enschede woensdagmiddag te mijden, maar niets is minder waar. Zo onopvallend mogelijk genieten ze van een biertje op het terras. En dat is verboden, want officieel zijn de supporters uit Zweden niet welkom in het centrum van Enschede. „Die noodverordening is helemaal niet nodig. We zijn de liefste fans van heel Zweden!”