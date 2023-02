Berkellandse fractievoorzitter Andra Weg opgepakt bij klimaatblokkade van A12: ‘Ik zou het zo weer doen!’

Chris (40) uit Enschede is chronisch ziek en heeft huisarts 200 kilometer verderop: ‘Je moet bijna dood zijn voor je terecht­kunt’

ENSCHEDE - Geen enkele huisarts in de stad heeft plek voor chronisch zieke Chris uit Enschede. Bij de huisartsenpost in het MST kan ze niet altijd terecht: ze moet naar haar ‘oude’ huisarts. Maar die houdt praktijk in Voorburg, 200 kilometer van Enschede. „Je moet bijna dood zijn voordat je bij de huisartsenpost terechtkunt.”

15:24