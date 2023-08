Zolder­brand bij huis met zonnepane­len in Winters­wijk

Bij een woning aan de Savornin Lohmanstraat in Winterswijk is vrijdagmiddag rond 17.00 uur brand uitgebroken op zolder. De rook is in de wijde omgeving te zien. Buurtbewoners wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.