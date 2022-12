Bibliotheek Borculo heropent met filmweekend: ‘Er ligt een cadeautje klaar’

BORCULO - Begin januari heropent de bibliotheek in Borculo. Na de sluiting van de oude locatie nam de bieb zijn intrek aan het Muraltplein. „Het was een drukke verhuizing”, aldus Lynn Karsijns van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Jullie gaan dus weer open?

„Het ziet er goed uit voor onze opening op 2 januari. Het pand is een stuk kleiner dan de vorige locatie maar alles van de collectie kan er tot nu toe in. Dat we ruimte hebben moeten inboeten voor dingen als cursussen is niet waar de bibliotheek voor staat. Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat we toch een ruimte hebben in de binnenstad waar alles bij elkaar staat en niet in aparte zalen. Dat maakt het wel overzichtelijk.”

Is er nog een speciale actie bij de heropening?

„Zeker weten, er zijn acties in de maand januari. In de week na de heropening wordt er vanaf vrijdag 13 januari tot en met zondag 15 januari een heus filmweekend gehouden. Verschillende films voor jong en oud zijn te zien dankzij de vrijwilligers van CINEbieb. Alle films zijn gratis te bezoeken maar er moet wel gereserveerd worden. We hopen dat er veel mensen uit nieuwsgierigheid komen en dan lid worden. Nieuwe leden krijgen ook 50 procent korting op een jaarlidmaatschap in het eerste jaar. We vergeten uiteraard niet de mensen die al langer lid zijn, voor hen ligt er een cadeautje klaar in de bieb zolang de voorraad strekt.”

Kunnen alle activiteiten hervat worden?

„Gelukkig wel, alleen is er niet altijd voor iedereen ruimte. Het is het meest nijpende voor het taalcafé. Normaal gesproken zijn er 28 mensen bij elkaar aan een grote tafel. Dat is nu niet mogelijk. Een gedeelte moet naar de overkant. De cursussen moeten worden gehouden als we dicht zijn. Alles tegelijkertijd kan nu niet meer. Het blijft een tijdelijke ruimte met zicht op beter.”

Was het een lastige verhuizing?

„Het was een drukke verhuizing. Het duurde langer dan normaal en het was een hoop gedoe. Maar wij hadden van tevoren een oproep gedaan dat mensen tot tien boeken konden lenen, zodat er minder verhuisd hoefde te worden. Daar is gelukkig in grote getalen gehoor aan gegeven, dat scheelde enorm.”

Waar hoopt u dat de bieb zich permanent kan vestigen?

„We hopen intrek te nemen in het gemeentehuis. Er wordt gekeken of dit haalbaar is of niet maar ik denk dat je elkaar juist versterkt. De lijntjes zijn kort en bij ons kunnen mensen bijvoorbeeld bij de aanvraag van een paspoort in de bieb vragen stellen over de DigiD. Als we dan gevestigd zijn in het gemeentehuis kan er zo doorgelopen worden. Het is voor ons de mooiste optie.”