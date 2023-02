Carnaval in Twente en Achterhoek wordt fors duurder: ‘Maar mensen zijn enthousiast, dat is het belangrijkste’

Geen tijd voor de studie bij Het Nederlands studenten orkest in Enschede: ‘Des te mooier dat ze er een maandje tussenuit kunnen’

Een maand lang vol de focus op concerten in Nederland en het buitenland: dat is het studentenleven van de muzikanten van het Nederlands Studenten Orkest (NSO). Komende maandag treden ze op in het Wilminktheater in Enschede. Pieter Langenkamp van het NSO is blij dat hij na twee jaar weer echt aan de slag kan. „We kunnen gelukkig weer als vanouds gaan spelen.”