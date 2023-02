Carnavalsprins Rietmolen verwijst residentie in kerk naar rijk der fabelen, ‘Beter dan bij Kuppers krijgen we het niet’

Het idee van een regionale Hooghedenmiddag is ooit ontstaan, omdat niet alle verenigingen op elkaars gala-avonden konden verschijnen. Borgelink: „Met deze traditie is er een extra gelegenheid voor een bijeenkomst tussen de carnavalsverenigingen. We kunnen meer verenigingen uitnodigen, maar het moet wel in onze residentie passen. Café Kuppers is een mooi en knus thuishonk waar we ons gelukkig mee prijzen.”