Doesburg haalt weer uit in de beker, ook Ruurlo wint

Cristiano Ronaldo voor het eerst in 20 jaar geen kandidaat voor Ballon d’Or, wel nominatie Roord en Van Domselaar

Jarenlang was het een zekerheidje: de namen van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi die prijken op de lijst met kandidaten voor de Ballon d’Or. Maar waar de Argentijn wederom tussen de 30 namen staat - en zelfs de topfavoriet is om te winnen - zit Cristiano Ronaldo er voor het eerst in twintig jaar niet meer bij.