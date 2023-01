Drie meisjes teruggevonden na nachtelijke vermissing in Borculo

Sy­risch-orthodoxe gemeen­schap: ‘Nu geen plannen met kerk in Glanerbrug’

ENSCHEDE - De verkoop van de rooms-katholieke kerk in Glanerbrug aan de Syrisch-orthodoxe kerk in Twente is op dit moment niet aan de orde. Dat zeggen vertegenwoordigers in Glane en Enschede.

9 januari