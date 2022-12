Drie opvallende debutanten in Ruurlo, deelnemersveld Karel Stegemantoernooi compleet

Het is voor het eerst in de roemrijke historie van het Karel Stegemantoernooi dat voetballers uit Israël afreizen naar het toernooi voor A-junioren in Ruurlo. Hapoel Be’er Sheva is vijfvoudig landskampioen en speelde sinds 2016 drie keer mee in de Champions League. Vooral de jeugdopleiding van Hapoel wordt geroemd in Israël.

Royale Union Saint-Gilloise was de verrassing van vorig seizoen in de Belgische competitie. Het was bijna een halve eeuw geleden dat de bescheiden club op het hoogste niveau actief was. Pas in de slotfase van het seizoen moest Royal Union de landstitel aan Club Brugge laten.

Het debuut van FC Groningen komt op conto van oud-prof Melchior Schoemakers. De trainer van de Onder 18-jeugd van de noorderlingen meldde zichzelf in Ruurlo om de deelname van FC Groningen mogelijk te maken.

Rentree

Het Karel Stegemantoernooi keerde dit jaar weer terug op de voetbalkalender, nadat corona een streep had gezet door de editie van 2020 en 2021. De Zweden van Halmstads BK waren afgelopen juni in de finale te sterk voor KV Mechelen uit België. Beide clubs keren dit jaar terug naar Ruurlo, zoals ook twee andere clubs uit de top vijf van deze jaargang (De Graafschap en het Deense AC Horsens) hun rentree maken. De Zweden van Kalmar IF (winnaar in 2018 en 2019) zijn al jaren vaste gast in Ruurlo en zijn ook in de komende editie weer van de partij.

Silkeborg IF was winnaar in 1995 en keert na een afwezigheid van zeventien jaar terug naar sportpark Rikkelder. Het Stegeman-toernooi wordt gehouden in het pinksterweekeinde: 27, 28 en 29 mei 2023.

Het complete deelnemersveld van de 37e editie van Karel Stegemantoernooi:

KV Mechelen, Royale Union Saint-Gilloise (België), AC Horsens, Silkeborg IF (Denemarken), Hapoel Be’er Sheva (Israël), Widzew Lódz (Polen), Kalmar FF, Halmstads BK (Zweden), FC Groningen, NAC Breda, De Graafschap, Ruurlo U21 (Nederland).