Evan en Bram sfeervol onthaald in Antwerpen: actie voor kankerbestrijding al goed voor dik 67 mille

Politie onderzoekt verband tussen drie drugsdum­pin­gen in Achterhoek­se natuur

De politie sluit niet uit dat er een verband is tussen drie afzonderlijke dumpingen van drugsafval in de Achterhoekse natuur. Afgelopen maand werd in twee weken tijd vervuilingen gevonden in het Zwarte Veen bij Varsseveld en op twee plekken in Aalten.