Filmpremière in Neede: Alberta Einstein en de relativiteit van 50 jaar OBS De Hofmaat

Gewaagde berenwagen brengt bouwers begeerde beloning bij Bloemencor­so: ‘Helemaal in extase’

De kurken ploppen van de champagneflessen en het bier vloeit rijkelijk. Eindelijk succes voor corsogroep Geschud(t), het Bloemencorso Lichtenvoorde 2023 gaat de geschiedenisboeken in. ,,Ik ben helemaal in extase”, zegt voorzitter Martijn Jansen. ,,Dit hadden we nooit gedacht. We komen van heel ver.”