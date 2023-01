Filosofie voor Eibergse kinderen: doordenken over de wereld en jezelf

Maison Manon Hoe het ‘woonwin­kel­tje’ van Manon Nijland een begrip werd: ‘Jan laat mij altijd shinen, dat kunnen niet veel mannen’

ENSCHEDE - Ze is bekend als Manon Nijland (52) van interieurwinkel Maison Manon. Maar wie is Manon? Een interview over liefde, dromen en conflicten. „Ik wil geen duurdere auto, ik wil een uitdaging.”

29 januari