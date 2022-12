Gelderse Sportprijs voor Borculoër Jan Markink: ‘Hij zette Gelderland op kaart als de sportprovincie van Nederland!’

Tijdens het jaarlijkse sportfeest in het Amphion Theater in het Achterhoekse Doetinchem werd de Gelderse sportgedeputeerde namens alle partners uit de Gelderse sportwereld in het zonnetje gezet om hem te bedanken voor zijn grote inzet voor sport en bewegen in Gelderland.

Gelderland op de kaart

Markink stopt na de provinciale statenverkiezingen in maart na 12 jaar als gedeputeerde sport. „Mede dankzij zijn inzet werd Gelderland de afgelopen jaren op de kaart gezet als de sportprovincie van Nederland”, luidt de motivatie voor de sportprijs. Hij zette zich enorm in om grote internationale sportevenementen naar Gelderland te halen zoals het WK Volleybal eerder dit jaar en de start van de Giro in 2016.

Ook was Gelderland, nog voor het Nationale sportakkoord, de eerste overheid in Nederland die samen met (sport)partners een gezamenlijk Sportakkoord opstelde en ondertekende.

Gelderse Sportprijs

„Jan Markink heeft niet alleen veel gedaan voor Gelderland. Hij heeft ook de provincies op nationaal niveau gezicht gegeven en belangrijke partners gemaakt in het Nederlands sportbeleid”, zegt oud-minister Sport Bruno Bruins die Markink de Gelderse Sportprijs overhandigde. De Gelderse Sportprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een sporter of iemand binnen de sport die een bijzondere prestatie heeft verricht.

Om zijn jarenlange betrokkenheid bij de Gelderse sport besloot de Gelderse Sport Federatie de prijs dit jaar aan Jan Markink toe te kennen. „Ik heb vele jaren met enorm veel plezier samengewerkt aan het versterken van het Gelders sportklimaat en wil iedereen bedanken voor deze eer. Wat ik de afgelopen 10 heb geleerd is dat de kracht van sport zoveel groter is dan ik dacht”, aldus Markink

12 jaar Gelders sportbeleid

Gedeputeerde Hans Esmijer legde in 2010 de basis voor het Gelders Sportbeleid. In 2011 nam Jan Markink het stokje over. Hij investeerde fors in regionale Gelderse sportaccommodaties zoals de Sazahal in Doetinchem, de Arnhemhal op sportcentrum Papenhal. In eerdere jaren lag de nadruk van het Gelders sportbeleid wat meer op de economische impact. Later werkte de provincie meer en meer aan maatschappelijk thema’s zoals talentontwikkeling, duurzaamheid, G-sport en de maatschappelijke impact van sportevenementen.

Gemist worden

„Dankzij Jan staat sport er in Gelderland goed voor. Hij zal, om zijn eigen woorden te gebruiken, gemist worden als bestuurder van de mooiste provincie van Nederland!” aldus Tjienta van Pelt, directeur van de Gelderse Sport Federatie.