De Moaties denderen in Buurse in volle vaart de helling af: ‘Gillend de baan door’

De eerste bocht is het spannendst. En dan door de feesttent, over de wipwap en andere hindernissen. Het parcours van de eerste zeepkistenrace in Buurse is uitdagend. 47 teams gaan die uitdaging zaterdag aan tijdens de jubilerende volksfeesten in Buurse.