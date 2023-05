In één dag op de fiets naar Antwerpen en 68.000 euro voor KWF, missie van Evan en Bram geslaagd

Rood Zwart wil plaatsge­noot Delden achterna richting derde klasse: ‘Daar horen we thuis’

Rood Zwart verkeert in goede vorm en wil in de nacompetitie proberen promotie naar de derde klasse bewerkstelligen. Volgens aanvoerder Jelte Linderman (29) is de club toe aan een stap hogerop.