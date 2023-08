‘Je moet het anaal inbrengen en daarom is het taboe’: Borculose stick moet pijn aambeien verminderen

Opslag kringloop­win­kels bomvol door opruimwoe­de; stop op inname van spullen

Opruimwoede in de zomervakantie leidt tot drukte bij kringlopen in de regio. Bij hulpwinkel Mini Manna in Doetinchem, Ulft en Winterswijk puilen de magazijnen zelfs dusdanig uit, dat er geen spullen meer worden aangenomen. ,,Er komen opvallend veel boeken en kleding binnen.”